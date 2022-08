Foggia, arriva Schenetti e Kragl va via. Abbonamenti: quota 1000. IL VIDEO

Il Foggia ha la sua nuova freccia sulla trequarti: è Andrea Schenetti, ex Virtus Entella e a lungo obiettivo dei rossoneri. Per un calciatore che arriva, ce n’è uno pronto a partire: è Oliver Kragl, che non avrebbe convinto il tecnico Boscaglia. Le “ultime” dal ritiro rossonero nel video di seguito.