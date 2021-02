Un giovane di 30 anni è stato ferito, questa sera, da colpi di arma da fuoco in via San Severo a Foggia.

Ad allertare le forze dell’ordine il personale del 118 dove il giovane si è recato per farsi medicare. Secondo la prima ricostruzione della polizia la vittima stava camminando quando è stata avvicinata da due persone, una delle quali ha sparato ferendolo alle gambe. Il giovane non è in pericolo di vita.

