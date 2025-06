Foggia, 2 milioni di euro per ristrutturare ed ammodernare lo stadio Zaccheria

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Zaccheria”, aggiudicato completamento dei lavori di strutturazione e ammodernamento

Con la conclusione della procedura di interpello successivo alla risoluzione contrattuale con l’appaltatore originario, è stato formalmente aggiudicato il completamento dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento dello stadio comunale “Pino Zaccheria”. L’intervento, finanziato con risorse PNRR per oltre 2 milioni di euro, è ora affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Società Costruzioni Firenze s.r.l. (mandataria) e Consorzio Innova società cooperativa (mandante).

“Con la nuova assegnazione – spiega l’assessore Giuseppe Galasso -, mettiamo fine a una fase di incertezza e riprendiamo l’iter dei lavori per lo stadio “Zaccheria”. Parliamo di un’opera importante, non solo per la squadra e la tifoseria, ma per tutta la comunità cittadina. È nostra ferma intenzione restituire questa infrastruttura sportiva nel rispetto degli standard di sicurezza, accessibilità e funzionalità”.

L’intervento – che ha beneficiato di una rimodulazione tecnica ed economica successiva alla risoluzione contrattuale con la ditta precedente – sarà ora eseguito entro 182 giorni, come previsto dai nuovi termini. L’affidamento è avvenuto in coerenza con l’art. 5 del DL 76/2020 e con l’art. 124 del Codice dei Contratti Pubblici, attraverso interpello del secondo classificato nella procedura di gara originaria.