Firmato a Foggia il Protocollo per la legalità e la trasparenza

ANAC, Prefettura di Foggia, Anci Puglia e sei Comuni della provincia di Foggia uniti in un’alleanza istituzionale per rafforzare i presidi anticorruzione, promuovere la trasparenza e ricostruire la fiducia nelle amministrazioni locali. Per Anci Puglia presenti il Vicepresidente Noè Andreano e il Segretario generale Alfredo Mignozzi.

È stato siglato oggi, presso il Palazzo di Governo di Foggia, il Protocollo d’Intesa per la legalità e la trasparenza nella pubblica amministrazione, un’iniziativa promossa da ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – in collaborazione con la Prefettura di Foggia, Anci Puglia e i Comuni di Foggia, Manfredonia, Cerignola, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Orta Nova.

L’accordo segna un passo importante verso la costruzione di un modello virtuoso di amministrazione pubblica, soprattutto nei territori che, negli ultimi anni, hanno vissuto l’esperienza dello scioglimento per infiltrazioni mafiose. A ribadirne il valore il Presidente dell’Anac, Giuseppe Busìa: “Rafforzare la collaborazione fra le istituzioni per promuovere la trasparenza ed accrescere la capacità amministrativa degli enti è essenziale al fine di prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata. Specie nei comuni che sono stati interessati dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose e dal conseguente commissariamento, è fondamentale che il supporto amministrativo si protragga anche dopo l’elezione dei nuovi amministratori.”

A rappresentare Anci Puglia, il Vicepresidente Noè Andreano e il Segretario generale Alfredo Mignozzi. Andreano ha evidenziato: “La prevenzione e il contrasto alla corruzione nei Comuni, attraverso il rafforzamento dei presidi anticorruttivi, rappresenta un presupposto imprescindibile per migliorare le condizioni socio-economiche delle comunità. Ricostruire la fiducia tra cittadini e Pubblica Amministrazione, promuovere la partecipazione attiva e garantire legalità e trasparenza sono le sfide più urgenti per i Sindaci dei Comuni sciolti per mafia e, in generale, per tutti gli amministratori pubblici. Ai Sindaci che oggi hanno sottoscritto questo protocollo va il plauso per il coraggio e l’impegno quotidiano. La presenza di Anci Puglia in questa iniziativa, insieme ad Anac e alla Prefettura, si concretizza in un’azione condivisa che auspichiamo diventi un vero e proprio laboratorio di buone pratiche, da replicare anche in altri contesti.”

Il Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, ha sottolineato il valore strategico del protocollo: “La Squadra Stato intende affiancare e sostenere i Comuni nel rafforzamento delle strategie per contrastare le infiltrazioni mafiose e i fenomeni corruttivi… La Prefettura, anche grazie ai fondi del POC Legalità 2014-2020, continuerà a svolgere un ruolo attivo di supporto e vigilanza.”

Alla firma del protocollo erano presenti i Sindaci dei Comuni firmatari: Maria Aida Episcopo (Foggia), Francesco Bonito (Cerignola), Domenico La Marca (Manfredonia), Michele Bisceglie (Mattinata), Domenico Di Vito (Orta Nova), Rosa Palomba (Vicesindaca Monte Sant’Angelo. Presente anche la consigliera Anac Consuelo del Balzo.

Il protocollo prevede l’avvio di azioni sperimentali e integrate, mirate al rafforzamento dei sistemi anticorruzione, alla digitalizzazione, al miglioramento della trasparenza amministrativa e alla promozione della partecipazione civica, con l’obiettivo di ricostruire la fiducia nelle istituzioni e favorire il riscatto sociale ed economico dei territori coinvolti.