Fine novembre da pieno inverno

Sempre più conferme arrivano dai modelli matematici riguardo una notevole ondata di freddo artico a partire dal week-end, la quale ci traghetterebbe nell’inverno meteorologico che, ricordiamo, comincerà ufficialmente il 1° dicembre.

Il rinforzo dell’anticiclone delle Azzorre sull’Atlantico centro-settentrionale faciliterà la discesa di aria fredda artica sin verso il Mediterraneo, la quale darà vita alla prima vera e notevole ondata di freddo di stampo invernale che partirà sabato/domenica al Nord. La massa d’aria sarà molto fredda alle alte quote, tanto che si ipotizzano isoterme inferiori ai -34°C a 500 hpa (circa 5000 metri di altezza): si tratta di temperature di tutto rispetto, difficili da raggiungere anche durante una forte ondata di freddo in pieno inverno.

L’irruzione fredda scaverà una depressione al nord in lento movimento verso sud-est, destinata ad attraversare quasi tutta Italia: essa avrà merito di riportare la neve a quote medio-basse dapprima sul Nordest e successivamente anche al centro Italia. Oltre a freddo e neve bisognerà fare i conti anche con venti forti (generalmente di libeccio al centro e al sud) e temporali intensi.

L’irruenza dell’aria fredda, inoltre, potrebbe dar luogo a fenomeni come la grandine e la neve tonda fino in pianura soprattutto al nord e al centro, mentre al sud l’ingresso del freddo (atteso tra lunedì 29 e martedì 30) potrebbe generare temporali intensi, grandinate dannose e nevicate copiose in Appennino.

