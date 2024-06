Finale Nazionale di Coppa Italia Calcio a 8: Il Caseificio Antonio Lombardi Manfredonia sfida la Pisana C8 Roma.

Roma, 15 giugno 2024 – Si terrà stasera, 15 giugno 2024, alle ore 18:00, la tanto attesa finale nazionale di Coppa Italia Calcio a 8 presso lo stadio A. BERRA di Roma. La sfida vedrà contrapporsi la squadra sipontina del Caseificio Antonio Lombardi Manfredonia e la Pisana C8 Roma. Questa prestigiosa competizione, che nell’edizione 2022/23 ha visto la partecipazione di campioni come Francesco Totti, promette di offrire uno spettacolo emozionante.

I Sipontini del Caseificio Antonio Lombardi hanno raggiunto la finale dopo un percorso entusiasmante. L’accesso anticipato alla finale è avvenuto a seguito della squalifica delle squadre NATURALE C8 SALERNO e ATL FUORIGROTTA. La decisione è stata presa dalla commissione disciplinare, che ha letto il referto arbitrale e ha constatato la sospensione della gara a tre minuti dal termine a causa delle intemperanze delle due squadre, estromettendole quindi dalle Finali Nazionali.

La finale sarà trasmessa in diretta streaming sul canale ufficiale della Lega Calcio a 8, permettendo ai tifosi di seguire l’evento da ogni parte del mondo. Il link per la diretta è: https://www.youtube.com/@LegaCalcioa8official.

“È un momento di grande emozione e soddisfazione per noi,” ha dichiarato il titolare del Caseificio Antonio Lombardi. “Invitiamo tutta la città di Manfredonia a fare il tifo per i nostri Sipontini e a sostenere la squadra in questa finale storica.”

La rosa della squadra del Caseificio Antonio Lombardi Manfredonia è disponibile al seguente link:https://www.legacalcioa8.it/it/team/4846/caseificio-lombardi-manfredonia/.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale della Lega Calcio a 8: https://www.legacalcioa8.it

Ufficio Stampa

Caseificio Antonio Lombardi Manfredonia