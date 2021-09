Fiabe nei Castelli di Puglia arriva a Manfredonia

Venerdì 24 settembre il Castello di Manfredonia ospiterà il quarto appuntamento di “Fiabe nei castelli in Puglia”, un ciclo di sei appuntamenti nei quali le fiabe, interpretate da due talentuosi attori pugliesi,Michele Cipriani e Dalila de Marco, saranno raccontate in forma scenica in luoghi magici.



Il progetto performativo è promosso dall’ ICBSA – Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi – con la collaborazione della Direzione regionale Musei Puglia e nella regia da Michele Santeramo con la produzione creativa e organizzativa della Fidelio



Per informazioni e prenotazioni fiabedipuglia@beniculturali.it | 0668406982/83 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.