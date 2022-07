Si svolgerà a Vieste l’otto agosto, la prima edizione del FESTIVAL MONDIALE DEL FOLKLORE che vedrà protagonisti JALLMAY ALTO FOLCLOR, un gruppo del Perù 🇵🇪 già in tournée, una delle più prestigiose compagnie

di danza professionale in Perù e nel mondo, composto da 100 artisti tra cui bambini, giovani e adulti.

LA NATIONALDANCE ESEMBLE SABO’, gruppo proveniente dal Uzbekistan.🇺🇿

LA BALLET FOLKLORICA DEL ATENEO FUENTE, dal Messico 🇲🇽 e per finire dall’ Italia IL GRUPPO FOLKLORISTICO PIZZECHE E MUZZECHE 🇮🇹

La manifestazione inizierà alle ore 12:00 con la conferenza stampa internazionale al Palazzo di Città con vari interpreti,ospiti,giornalisti e rappresentanza dei gruppi in divisa.

Alle 18:00 ci sarà una sfilata con i vari gruppi partecipanti presso il corso Lorenzo Fazzini.

Alle ore 21:00 presso la Piazza Marina Piccola avrà inizio il gran gala’ con l’esibizione di ogni singolo gruppo internazionale che ci presenteranno le loro tradizioni popolari con una strepitosa cerimonia di apertura di tutti e 4 i gruppi.

Il Presidente del gruppo MICHELE SAVASTANO, ci tiene a precisare con molta soddisfazione, che non è stato semplice organizzare un festival di tale importanza nel nostro paese già da tempo tra i suoi obbiettivi per la prima volta a Vieste ,visto i vari spettacoli ed impegni del gruppo stesso in diverse strutture ricettive, feste patronali nei paesi limitrofi e varie trasferte, tuor 2022 pieno di impegni, che andranno avanti fino ad ottobre.

Inoltre ricorda sempre il Presidente che tutto ciò non sarebbe stato possibile e ci tiene a ringraziare ogni singolo membro del gruppo e del direttivo una vera macchina da guerra nell organizzazione.Ringrazia ancora per la collaborazione il Comune di Vieste, in particolar modo l’assessore ROSSELLA FALCONE che ringraziamo anticipatamente, e gli sponsor che hanno singolarmente partecipato alla realizzazione del progetto, tra cui: FERROVIE DEL GARGANO che entra come MEDIA PARTNER DEll’Evento…..

CDP SERVICE, F.LLI BODINIZZO, RISTORANTE LA CORTE, NAUTICA VIESTE., SAMMONTANA GELATI ALL’ITALIANA, GELMAN S.R.L. , VOGLIA DI PIZZA, CHALET DEGLI ULIVI, e per finire LA REGIONE PUGLIA.

Conclude invitando tutti a partecipare, in quanto sarà un evento pieno di sorprese.