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Festival Gargano Vivo: il “Cammino delle Lagune” fa tappa tra i laghi di Lesina e Varano

Il Parco Nazionale del Gargano prosegue il suo viaggio alla scoperta dell’identità e delle bellezze naturalistiche del territorio. Durante il prossimo fine settimana, i riflettori del festival itinerante Gargano Vivo si accenderanno sul “Cammino delle Lagune”, una due giorni interamente dedicata al patrimonio unico dei laghi costieri di Lesina e Varano.L’evento propone un ricco palinsesto di attività all’aria aperta per esplorare le sponde delle due lagune da prospettive inedite: escursioni di trekking guidato, itinerari in bike e l’esperienza delle originali lezioni di voga a bordo dei sandali, le tipiche imbarcazioni a fondo piatto utilizzate tradizionalmente dai pescatori locali.



La serata di sabato 5 settembre vedrà protagonista il comune di Lesina. Si partirà con la tavola rotonda intitolata “Lagune di Puglia, nuove frontiere del turismo rigenerativo”, un momento di confronto sul futuro della sostenibilità e della valorizzazione del territorio. A seguire, spazio alle tradizioni culinarie con un laboratorio gastronomico incentrato sulla vasta gamma di prodotti Slow Food Gargano. Domenica 6 settembre, il cammino delle lagune prosegue alle ore 10 con la visita guidata al centro storico di Cagnano Varano, e a Lesina (ore 9,30) con il birdwatching a Lesina, ore 17,30, andrà in scena un laboratorio di cucina tipica con le mamme dei vicoli di Lesina. Infine alle 18,30 presso il Bosco Isola di Lesina un concerto al tramonto.



“Il Cammino delle Lagune rappresenta un’occasione straordinaria per riscoprire il legame viscerale tra uomo e natura che caratterizza la nostra terra”, spiega i lcommissario del Parco Nazionale del Gargano, Raffaele Di Mauro . “Vogliamo proporre un modello di fruizione lenta e consapevole, capace di valorizzare non solo le peculiarità ambientali dei nostri laghi costieri, ma anche le antiche tradizioni legate alla pesca e alla gastronomia locale”. Gli appuntamenti sono a partecipazione programmata: le prenotazioni per le attività e i laboratori sono aperte sulla piattaforma eventbrite.it