Festambiente Sud 2024, la tappa di Mattinata

Il 27 e 28 luglio proseguonoa Mattinata gli appuntamenti del ricco cartellone di FestambienteSud, il festival itinerante di Legambiente per il Sud Italiadiretto daFrancoSalcunie – per la tappa finale a Vieste – daChiara Civello,quest’anno dedicato al tema delbenessere.

Il 27 luglio, un cammino di trasferimento da Monte Sant’Angelo a Mattinata, a cura del festival Viator, impreziosito dal concerto del gruppo Salicornia(vedi sotto istruzioni per partecipare), nella piazza Santa Maria della Luce il festival meridionalista di Legambiente mette in scena un omaggio alla Napoli musicale proponendo tre espressioni della musica partenopea che danno uno spaccato dell’eccezionale laboratorio d’innovazione creativa che campeggia alle falde del Vesuvio.

Un sabato che presenta la prima prova d’autore del musicista partenopeo Dario Bassolino con la sua fresca composizione dello spettacolo Città Futura, con una formazione di grande impatto musicale composta da dieci qualificatissimi elementi, una vera bomba musicale che rappresenta a pieno il nuovo “sound meridionale”.

A seguire il progetto in dj set Napoli Segreta, un viaggio sonoro, tutto da ballare, attraverso mille Napoli diverse, condotto da Famiglia Discocristiana e DNApoli.

Il 28 luglio la tappa di Mattinata di FestambienteSudchiude con lo storico gruppo dei 24 Grana, che unisce l’energia tribale e la dinamicità del suono digitale in una miscela di dub, reggae, rock.

Dal 29 luglio, con il concerto dei Bala Desejo, il festival apre la tappa finale di Vieste per la sei giorni finale dedicata al Brasile, al Cile e alla grande poesia con Neruda e il Premio Strega.

Schede artistiche

SALICORNIA

Salicornia è il nuovo nome per il progetto The Charmin’ Elf, band nata a Foggia nel 1999 su iniziativa di Mara Campobasso e Nicola Cicerale. Da sempre interessata alla “world music”, o meglio, alle musiche del mondo (con una predilezione particolare per la tradizione irlandese), ha cominciato sin dagli esordi a produrre proprie canzoni usando strumenti, e a volte sonorità, di varie tradizioni europee e mediterranee, con un gusto creativo assolutamente personale, contemporaneo e non confinabile in “etichette”. Nel concerto si alternano composizioni originali della band e canzoni di altri autori, anche in questo caso scelti senza pregiudizi di genere e confini artistici.

I Salicornia sono:

Mara Campobasso: voce, arpa celtica

Nicola Cicerale: voce, chitarra, tastiere

Giovanni Mastrangelo: basso

Aldo Grillo: percussioni

Il ticket di 10 euro comprende il cammino condotto dalla guida Domenico Sergio Antonacci e il concerto di Salicornia. L’appuntamento per il cammino è alle ore 15.30 presso il parcheggio del cimitero di Monte Sant’Angelo. Al termine del cammino e del concerto, per le 20 circa, è previsto un transfert gratuito per il ritorno al parcheggio di Monte Sant’Angelo.Tappa del Festival Viator, partecipazione con ticket – https://www.vivaticket.com/it/ticket/salicornia-concerto-cammino/240928.

Per la buona riuscita dell’evento è necessario anche iscriversi e dare le informazioni richieste tramite modulo https://bit.ly/concertocammino2024 (se iscritti si può acquistare il ticket anche alla partenza).

BASSOLINO – CITTÀ FUTURA

La colonna sonora di un ideale film popolato da gangster, cartomanti e cantanti “di giacca”. Animato da voci di piazze brulicanti di vita e da un suono proiettato verso le stelle ma saldamente ancorato a una terra bruciata dal Sole. Un disco carico di groovedal sound “losco, pulp, grottesco e romantico” che affonda le proprie radici nel passato per disegnare una nuova, visionaria “città futura”.

Esce l’1 marzoCittà Futura, il primo album di Bassolino, nuovo progetto artistico del pianista, compositore e producer napoletano Dario Bassolino, attivo nel panorama nu-jazz (e non solo) nazionale e internazionale ma soprattutto esponente di spicco della nuova e vivacissima scena musicale partenopea. Il disco esce in digitale e in formato LP 12” per due etichette seminali, la berlinese Jakarta Records e la napoletana Periodica Records, label di “neapolitanelectronics e funk music”.

Prodotto insieme a Paolo Petrella, l’album è arricchito da un gruppo di cantanti e musicisti di tutto rispetto – fra cui Linda Feki (LNDFK) e Andrea De Fazio (Parbleu, Nu Genea) – che dialogano fra loro mantenendo le rispettive identità. “Alla base c’è una forte idea di collettivo: ogni musicista ha il suo spazio espressivo e timbrico, cercando di rompere determinati stereotipi di genere e provando a disinnescare il rischio ‘revival’. La sfida è tutta lì”.

Fra percussioni mantriche e melodie arabe, blues metropolitani e atmosfere cinematografiche, allucinazioni sonore, omaggi neomelodici e discofunk orchestrale si avvicendano le sei tracce – Napoli Visionaria, ‘E Parole, Oro di Miele, Città Futura, Malavita e Fuga Finale – di un disco “enigmaticamente pop, di matrice prog e jazzfunk”, come lo definisce lo stesso Bassolino, musicista influenzato da artisti diversissimi, da HermetoPascoal ai Goblin, da Tullio De Piscopo a Franco Califano, passando per Lucio Battisti e Airto Moreira.

Prima di tutto, però, Città Futura è un lavoro che rivendica con orgoglio l’affermazione di un sound “meridionale”, nella sua accezione sociologica, al posto dell’inflazionato stile “mediterraneo”. Attraverso un inestricabile groviglio di memoria e invenzione, storia e immaginario, vita e storyboard, l’album rilegge e riattualizza in modo appassionato la cultura pop degli anni ’70 per provare a interpretare il presente, nella convinzione politica che è nelle forme espressive più popolari che si trova la fotografia più autentica di una società. “Sono spesso ispirato dalla filosofia e dalla sociologia. La musica infatti per me ha un valore esplicativo di un certo spazio storico e sociale, è rappresentazione della società” afferma l’artista campano, estimatore di Gilles Deleuze e Alberto Sordi, Mario Bava ed Elio Petri, Monicelli e Sciascia, Volontè e Rodolfo Sonego, così come Antonioni e il cartomante napoletano Gennaro D’Auria.

Un disco “gramsciano”, insomma. Ispirato da un decennio di crisi, realizzato nel pieno della crisi del nostro tempo.

NAPOLI SEGRETA

È parte di qualcosa di più grande che accade oggi a Napoli. Uno spirito diverso che mette insieme musica, letteratura e immagine in un’estetica nuova, fuori dai soliti cliché sulla città. Napoli Segreta è il dj set che non hai ancora ascoltato. Un movimento culturale distribuito, diffuso, frammentato ma unitario che si muove tra avanguardia e retroguardia. Un viaggio sonoro attraverso mille Napoli diverse, condotto da Famiglia Discocristiana e DNApoli: vicende, aneddoti e spaccati di un ambiente lontano eppure assolutamente attuale e probabilmente futuro.

Napoli Segreta è anche il nome della compilation, pubblicata da NG Records, che raccoglie perle nascoste della discografia napoletana funk e disco. Un’azione di riscoperta sembrata anacronistica molti anni fa, ma poi divenuta leggenda e proseguita negli ultimi anni insieme ai Nu Genea. Un virus che è cresciuto di ascolto in ascolto fino a contagiare il pianeta Terra. Anni ’70 inalati, anni ‘80 bucati, anni ’90 mangiati e un Nuovo Millennio tutto da ballare per chiunque.

24 GRANA

Da sempre legati a doppio nodo con Napoli, i 24 Grana sono stati una delle esperienze più singolari e intriganti della scena indie italiana a cavallo tra i due millenni. Una saga musicale che, pur mantenendo le radici nel proprio territorio, non ha esitato a cambiare suono più volte.

La band nasce a Napoli a metà degli anni ’90 come trio composto da Francesco Di Bella, chitarra e voce; Armando Cotugno, basso e Renato Minale alla batteria. In precedenza, il loro nome fu Surrey Iron Railway. Con l’ingresso di Giuseppe Fontanella alla chitarra, il gruppo assume la formazione definitiva.

Il loro sound cerca di unire l’energia tribale e la dinamicità del suono digitale in una miscela didub,reggae,rock. Il loro esordio discografico è avvenuto nella compilation AA.VV.Napoli Sound Systemnel1995, con la canzoneRegina. Da allora hanno intrapreso numerosi tour in patria e all’estero:FranciaeSpagna,Slovenia,Svizzerae, nel 2004, in Giappone.

Nel1996esce il loro primoEPcontenente quattro brani, presto seguito dall’albumLoopdel1997. Dopo solo un anno il gruppo decide di registrare un album dal vivo, che documenta un unico concerto al Teatro Nuovo: si intitolaLoop Livnel 1998.

Sempre in Tour, i 24 Grana fanno uscire nel 2001K album e nel2003Underpop, un album nel quale i 24 Grana rafforzano la presenza della lingua italiana nei testi, fino ad allora prevalentemente in dialetto napoletano.

Nell’ottobre 2005 esceGE-2001, compilation pubblicata in allegato al quotidianoIl manifestoper raccogliere fondi per i processi seguiti ai Fatti del G8 di Genova. Nel 2006, la casa discografica pubblica la seconda edizione della compilation che vide l’esordio dei 24 Grana: “Napoli Sound System vol. 2” che vede il gruppo partecipare con una rivisitazione del branoPassoverdeiJoy Division.

Dopo una serie di accattivanti successi, nel maggio del2008 la band pubblicala compilation26 canzoni perPeppino Impastato. Nella compilation 26 artisti italiani si confrontano con l’esperienza politica e umana del giornalista ucciso dalla mafia la notte tra l’8 ed il 9 maggio 1978 e dei suoi compagni di vita e di lotta.

A cavallo tra il2010e il2011Armando Cotugno lascia la band e si trasferisce a Londra, ciononostante continua la collaborazione con la sua ex-band, così nasce un nuovo album La stessa barca.

Il 5 luglio 2013 il cantante e frontman del gruppoFrancesco Di Bella, dopo molti anni di progetti solisti, annuncia il suo definitivo addio ai 24 Grana.

A ottobre 2019, la band si riunisce in formazione originale, con Armando Cotugno al basso, per registrare un nuovo brano agliAbbey Road Studiosdi Londrae, all’inizio del 2020, viene annunciato un nuovo tour dal vivo a partire da aprile di quell’anno. Il 6 marzo 2020 viene pubblicato il brano ineditoA raccolta, prima incisione dopo sette anni di silenzio.

PROGRAMMA

FESTAMBIENTESUD 2024

17luglio | 3 agosto

LE DIMENSIONI DEL BENESSERE

la felicità tra individuo, società e pianeta

TAPPA DI MATTINATA

27-28luglio

27 luglio

ore 15,30 – cammino concerto da Monte Sant’Angelo a Mattinata

con le musiche del gruppo Salicornia

tappa del Festival Viator, partecipazione con ticket – https://www.vivaticket.com/it/ticket/salicornia-concerto-cammino/240928.

Per la buona riuscita dell’evento è necessario anche iscriversi e dare le informazioni richieste tramite modulo https://bit.ly/concertocammino2024.

Il ticket di 10 euro comprende il cammino condotto dalla guida Domenico Sergio Antonacci e il concerto di Salicornia. L’appuntamento per il cammino è alle ore 15.30 presso il parcheggio del cimitero di Monte Sant’Angelo. Al termine del cammino e del concerto, per le 20 circa, è previsto un transfert gratuito per il ritorno al parcheggio di Monte Sant’Angelo. Se compilato modulo iscrizione si può acquistare il ticket anche alla partenza.

ore 21 – doppio concerto (piazza Santa Maria della Luce – ingresso libero)

Bassolino – Città Futura

Napoli Segreta

28 luglio (piazza Santa Maria della Luce – ingresso libero)

ore 21 – concerto

24 Grana

segue

TAPPA FINALE DI VIESTE

Direzione artistica Chiara Civello

Conduce Max De Tomassi, giornalista RAI

Al concerto d’apertura i saluti istituzionali

29 luglio – Vieste (Marina Piccola – ingresso libero)

ore 21 – concerto

Bala Desejo

30 luglio – Vieste (Marina Piccola – ingresso con ticket – vivaticket.com)

ore 21 – concerto

Marisa Monte – Os maioressuccessos

ingresso con ticket: Vivaticket

31 luglio – Vieste (Marina Piccola – ingresso libero)

ore 21 – concerto

IlêAiyê – 50th anniversary tour

1 agosto – Vieste (Marina Piccola – ingresso libero)

ore 21 – concerto

Encontro

Tosca, Paolo Fresu, Chiara Civello

Seby Burgio, Roberto Taufic, Ferruccio Spinetti, Bruno Marcozzi

progetto speciale ideato e coordinato da Chiara Civello

2 agosto – Vieste (Marina Piccola – ingresso libero)

ore 21 – concerto

Ute Lemper – Ute Lemper canta le poesie d’amore di Pablo Neruda

Evento speciale per la celebrazione dei cent’anni dalla pubblicazione della raccolta Venti poesie d’amore e una canzone disperata di Pablo Neruda, con Editorial Nascimento e Premio Strega Poesia

3 agosto – Foresta Umbra e Vieste

ore 10 – reading in Foresta Umbra (Elda Hotel – ingresso libero)

I Poeti della Foresta

Incontro con i poeti finalisti del Premio Strega Poesia

Interventi musicali e concerto finale dell’organettista Alessandro D’Alessandro

con Fondazione Goffredo e Maria Bellonci

ore 21 – evento finale a Vieste (Marina Piccola – ingresso libero)

Celebration day per i vent’anni di FestambienteSud

con concerto di

Inti-Illimani & Giulio Wilson – Agua