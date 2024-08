Festa Patronale Manfredonia, torna la caccia al tesoro

Alla ricerca delle perle di Bianca Lancia

REGOLAMENTO:

TERRITORIO DI CACCIA:

La Caccia al Tesoro si svolgerà prevalentemente in corso Manfredi dove ogni squadra avrà il suo

“Quartier Generale”, solo nella fase finale, ovvero nell’ultima tappa che conclude il gioco, si trasferirà presso la villa comunale. La partenza della gara è prevista per le ore 15:30 di venerdì 30 agosto in Piazza del Popolo, dove sarà allestita la base operativa della Caccia. La gara sarà suddivisa in 10 tappe e ad ognuna di esse verrà attribuito un punteggio in base alla velocità e all’accuratezza con cui verranno scoperti gli indizi. Verrà premiata la squadra che arriverà per prima al tesoro e/o quella che avrà accumulato più punti.

CONCORRENTI

La Caccia al Tesoro è libera e aperta a tutti a partire dai 12 anni in su. I minorenni potranno partecipare, previa autorizzazione scritta di un genitore o di chi ne fa le veci. In ogni caso tutti i partecipanti dovranno effettuare l’iscrizione per poter partecipare al gioco.

SQUADRE

Ogni squadra dovrà essere composta da massimo 12 partecipanti (minimo 3), avere il suo nickname (preferibilmente utilizzando termini manfredoniani… es. “| scapistrèt”,

“I zolla zoll” ecc…) e dovrà nominare un capitano che rappresenti la propria equipe con gli organizzatori, che interloquisca direttamente con loro e che interagisca attraverso un gruppo whatsapp dedicato.

ISCRIZIONE

Per tutte le operazioni di iscrizione contattare la direzione artistica dell’evento:

Luigia Riccardi tel. 3934040900

Rosa Lupoli tel. 3452965057 della “Lulù Eventi”. Vi invitiamo anche a seguire le pagine social dell’Associazione “lulueventi2022” e del Comitato Festa patronale, dove verranno forniti aggiornamenti e informazioni utili per la partecipazione.

Ricordiamo che l’iscrizione è gratuita e sarà consentito avvalersi di telefoni cellulari, smartphone, internet, navigatori satellitari, libri, dizionari ed usufruire della collaborazione di parenti, amici o altre persone disponibili a fornire indicazioni utili.

AFFRETTATEVI CON LE ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 27 AGOSTO!!!