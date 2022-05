Festa Patronale a Cagnano Varano, il programma degli eventi: ci sono i The Kolors

La Proloco di Cagnano Varano è lieta di annunciare il ritorno dei festeggiamenti delle feste patronali

dal 7 al 10 maggio in onore dei Santi patroni San Michele Arcangelo e San Cataldo Vescovo.

Dopo due anni di pausa dovuta alle restrizioni previste per far fronte all’emergenza Covid-19,

quest’anno la cittadina è pronta a vivere con entusiasmo e forte spirito di partecipazione il ritorno

alla normalità.



In tal senso si è espresso anche il sindaco di Cagnano Varano Michele Di Pumpo: “I festeggiamenti

in onore dei nostri Santi Patroni, San Michele Arcangelo e San Cataldo Vescovo, sono una parte

fondamentale del nostro patrimonio culturale e tradizionale e quest’anno, dopo due anni di

pandemia, poter ritornare a festeggiare non può che rendere il cuore pieno di gioia perché ci fa

ritornare al passato, alle nostre origini rinnovando la devozione ai nostri Patroni, ai quali quest’anno,

affideremo le nostre preghiere e le nostre speranze di una vera ripartenza senza Covid e, speranza

viva, senza più guerre come quella che sta devastando la vicina Ucraina”.



Il programma, realizzato grazie alla collaborazione di diverse associazioni locali, prevede un

palinsesto ricco di eventi di varia natura, religiosi, culturali, musicali, sportivi e sociali, pensati per

soddisfare i gusti e le esigenze di tutte le età.



“Dopo due anni di pausa siamo ripartiti con questa nuova esperienza organizzativa cercando di

collaborare con tante altre associazioni locali. Le feste patronali ci uniscono tutti creando una

magica e contagiosa euforia che abbiamo voluto incanalare per fare squadra, cosa per noi preziosa”

il commento del Presidente della Pro loco di Cagnano Varano Sara Scirocco.



La tradizione è stata rispettata in ogni suo aspetto, ma non mancano elementi di novità che

accrescono la curiosità e la voglia di partecipare.



Molti sono gli appuntamenti religiosi a cura delle parrocchie locali e molti sono al contempo i

momenti di divertimento.



Vale la pena ricordare e dare risalto ai giorni dedicati ai Santi Patroni san Michele Arcangelo e San

Cataldo Vescovo rispettivamente l’8 ed il 10 maggio. Giornate che i cagnanesi vivono intensamente

fin dalle prime ore del mattino e che li vedono impegnati fino a tarda serata. Ritorna la tipica fiera

di San Michele lungo le vie principali del paese ed il tradizionale pellegrinaggio verso la grotta di San

Michele, il tutto accompagnato dalle dolci note dell’Associazione Culturale e Musicale “Banda

Musicale Città di Cagnano Varano” che allieterà anche la serata del 9 Maggio con un concerto in

Piazza Sanzone.



Merita una menzione anche il pomeriggio dedicato alla riscoperta dei giochi dei nostri nonni,

momento che vede partecipanti di diverse età cimentarsi con i giochi che anni fa divertivano i nonni

da bambini come il tiro alla fune, la cuccagna e la corsa con i sacchi, ma ci saranno delle belle novità.

Tra gli eventi musicali di maggior rilievo vi sono lo spettacolo della band Onde Radio sabato 7 maggio

in Piazza Sanzone, il tributo musicale e teatrale in onore di Lucio Dalla “Ciao Lucio” l’8 maggio in

Piazza Giannone, luogo in cui si terrà il 10 maggio anche il concerto dei giovani ed energici The

Kolors, pronti a far divertire e ballare tutta la piazza.



Invitiamo chiunque voglia unirsi a noi a trascorrere insieme quelle che saranno delle splendide

giornate che permetteranno di ritornare a vivere quelle emozioni che da sempre le Feste Patronali

suscitano, con la certezza che la sensazione della riscoperta si aggiungerà ai nostri ricordi.

Ci teniamo a ricordare che l’emergenza non fa ancora parte del passato e questo comporta

l’adozione di comportamenti che possano permetterne un’uscita definitiva.



Cogliamo l’occasione per ringraziare chiunque ha contribuito a vario titolo alla realizzazione del ricco

programma ed a chi con la propria presenza vorrà godere di momenti di gioia e serentità.