Eventi Manfredonia

Festa di Sant’Andrea, il programma del 1° settembre

Redazione1 Settembre 2026
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Festa di Sant’Andrea, il programma del 1° settembre

Martedì 1 settembre

Festa del mare dedicata a Sant’Andrea, Patrono dei pescatori.

Ore 08.00 – Sparo di mortaretti.

Ore 17.30 – Chiesa di Sant’Andrea – Partenza dell’accompagnamento alla tradizionale Processione a mare con il Concerto Bandistico Città di Manfredonia diretto dal Maestro Giovanni Esposto.

Ore 21.30 – Piazza Papa Giovanni XXIII – Spettacolo Musicale.

Ore 24.00 – Spiaggia Castello – Spettacolo di Fuochi Pirotecnici.

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Redazione1 Settembre 2026