Eventi Manfredonia
Festa di Sant’Andrea, il programma del 1° settembre
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Festa di Sant’Andrea, il programma del 1° settembre
Martedì 1 settembre
Festa del mare dedicata a Sant’Andrea, Patrono dei pescatori.
Ore 08.00 – Sparo di mortaretti.
Ore 17.30 – Chiesa di Sant’Andrea – Partenza dell’accompagnamento alla tradizionale Processione a mare con il Concerto Bandistico Città di Manfredonia diretto dal Maestro Giovanni Esposto.
Ore 21.30 – Piazza Papa Giovanni XXIII – Spettacolo Musicale.
Ore 24.00 – Spiaggia Castello – Spettacolo di Fuochi Pirotecnici.