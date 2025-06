Fedez e Clara sempre più vicini: paparazzi li immortalano in piscina a Polignano a Mare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il gossip tra Fedez e Clara, protagonisti della hit estiva “Scelte Stupide”, si infittisce, alimentato dalle recenti immagini pubblicate da ‘Chi’. I due sono stati paparazzati mentre si rilassavano nella piscina di una villa a Polignano a Mare, in Puglia, durante le registrazioni di Battiti Live. La coppia, molto complice, ha mostrato una grande affinità, tra scherzi, risate e giochi, attirando l’attenzione di fan e media.

La vicinanza tra Fedez e Clara

Fedez, 35 anni, e Clara, 25 anni, sembrano divertirsi a sfidare i gossip, alimentando un alone di mistero sulla natura del loro rapporto. La loro vicinanza sospetta ha acceso i rumor di una possibile coinvolgimento sentimentale, anche se entrambi cercano di minimizzare l’attenzione, con ironia nelle interviste. Intanto, il fidanzato di Clara, Jacopo Neri, modella e cantante, non ha ancora commentato, ma si vocifera che possa essere molto contrariato dalla situazione, considerando anche che il rapporto tra i due sembrava stabile fino a poco tempo fa.

I protagonisti di “Scelte Stupide” sembrano divertirsi a giocare con i gossip, alimentando il mistero sulla loro relazione. La loro complicità, evidente nelle immagini, fa pensare che potrebbero aver preso gusto a questa “partita a due”, che potrebbe protrarsi per tutta l’estate. La scena a Polignano a Mare conferma come, tra ironia e risate, Fedez e Clara continuino a far parlare di sé, lasciando i fan con il dubbio: amicizia o qualcosa di più? Solo il tempo potrà chiarire il loro vero stato sentimentale.