[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Febbraio 2025: un altro mese da “ruggito” per l’Aeroporto di Foggia

Si conclude oggi un altro mese da “ruggito” per il #GinoLisa, l’Aeroporto di Foggia.

Secondo nostre stime, il secondo mese del 2025 chiude con dei numeri eccezionali, in controtendenza con ciò che statisticamente avviene nel mercato aereo in un mese di domanda bassa come febbraio.

In soli 28 giorni sono stati tantissimi i passeggeri che hanno scelto di volare da o per lo scalo di Capitanata riuscendo a mantenere le stesse performance del mese precedente e, quindi, determinare un nettissimo distacco rispetto allo stesso mese del 2024.

Da questo punto di vista, sta diventando sempre più evidente lo “zoccolo duro” di passeggeri che continua a seguire il nostro appello “scegli l’Aeroporto di Foggia per i tuoi viaggi”.

Forza Gino Lisa