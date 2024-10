FdI Mattinata: “Il sindaco Bisceglia non ha più una maggioranza. Falcone e Destino proseguano il loro percorso politico in un progetto inclusivo e in sintonia con la comunità mattinatese”

“Il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, non ha più una maggioranza e dovrebbe prenderne atto traendone le logiche e opportune conseguenze”.

E’ quanto comunica Fratelli d’Italia Mattinata che aggiunge: “Il vicesindaco e assessore Luigi Falcone e la consigliera comunale Maria Grazia Destino hanno preso atto della impossibilità di esercitare il loro ruolo all’interno di una maggioranza evidentemente più attratta dal praticare la campagna elettorale in servizio continuato permanente che occuparsi dei tanti problemi che attanagliano i cittadini mattinatesi. Ringraziamo Falcone e Destino per l’impegno profuso in questi anni e li esortiamo a proseguire nel loro percorso politico all’interno di un progetto inclusivo e che sia davvero in sintonia con Mattinata. Essere “opposizione” o “minoranza” attiene alle categorie della politica. Essere l’alternativa è invece quello che effettivamente si può e si deve essere ogni giorno per una Comunità che ha bisogno di risposte e non di assistere alla gestione del potere”, concludono da Fratelli d’Italia di Mattinata.