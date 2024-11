Fatal Manfredonia: si dimette (a testa alta) l’allenatore dell’Ischia

SSD Ischia Calcio comunica che in data odierna l’allenatore della Prima Squadra, Enrico Buonocore, ha rassegnato le dimissioni.

Il tecnico, immediatamente dopo la fine della gara interna di domenica scorsa contro il Manfredonia, aveva manifestato al presidente Taglialatela la volontà di lasciare l’incarico. Il presidente ha chiesto a Buonocore di prendersi una pausa di riflessione. Dopo una serie di incontri, sfociati con quello definitivo avvenuto nel primo pomeriggio di oggi con squadra, staff tecnico, presidente e direttore sportivo, l’allenatore ha confermato la propria decisione.

Il presidente Taglialatela ha preso atto della comunicazione di mister Buonocore, ringraziandolo unitamente al patron Raffaele Carlino per quanto fatto in queste tre stagioni alla guida dell’Ischia Calcio, con una promozione in Serie D alla prima e la qualificazione ai playoff di Serie D alla seconda.

Si comunica che la guida tecnica è momentaneamente affidata al collaboratore Simone Corino. Lo staff tecnico (preparatore atletico e dei portieri) rimane invariato.

“Non avrei mai pensato che le strade con mister Buonocore si separassero – dice il presidente Taglialatela – proprio perché da me fortemente voluto e supportato dal primo giorno di insediamento. Sotto la sua guida tecnica, l’Ischia Calcio ha conquistato risultati fantastici, infondendo una mentalità vincente e spettacolare alla squadra, divertendo il pubblico, riavvicinando ai nostri colori tanti tifosi che da tempo non frequentavano più lo stadio. Sono certo che in futuro le strade dell’Ischia Calcio e di Enrico Buonocore si incroceranno di nuovo”