Faro “Votare Impegno Civico per difendere le conquiste che il centrodestra vuole spazzare via”

Una nota dell’on. Marialuisa Faro, capolista al listino proporzionale Puglia 01 alla Camera dei Deputati per Impegno Civico.

“Le battaglie condotte per cercare di salvare milioni di persone dalla povertà e dal bisogno, dalle ingiustizie e dalle disparità sociali, e per colmare il divario tra il Mezzogiorno e il resto del Paese, rischiano di essere spazzate via da un centrodestraspregiudicato e inadeguato, che rischia di relegare l’Italia ai margini dell’Unione Europea con l’aperto sostegno ad Orban delle forze sovraniste che hanno gettato la maschera e i toni moderati con i quali avevano cercato di rassicurare nei mesi scorsi gli osservatori internazionali. La Meloni vuole cancellare il Reddito di Cittadinanza, la Lega di Salvini è tornata alla carica con l’autonomia differenziata regionale, entrambi vogliono rimettere in discussione il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e spostare al Nord il 40 per cento delle risorse destinate al Sud: questi gli scenari che potrebbero verificarsi a breve scadenza in caso di vittoria della destra (il centro, infatti, è di fatto scomparso schiacciato dall’estremismo e dal sovranismo).

Per questo, per difendere conquiste che vanno puntellate e migliorate e non eliminate, è ‘utile’ il voto alla coalizione che ha davvero la possibilità di fermare questa probabile deriva, il centrosinistra, e a Impegno Civico.

Perché Luigi Di Maio era il capo politico del Movimento 5 Stelle che ha tradotto in realtà la linea politica tracciata e il programma indicato agli elettori nel 2018, e grazie alle sue capacità di mediazione e alla sua determinazione si è arrivati all’approvazione del Reddito di Cittadinanza, del Decreto Dignità, della Legge Spazzacorrotti, per fare solo tre esempi di politica al servizio dei cittadini, di successi che noi di Impegno Civico rivendichiamo con orgoglio, anche dopo l’uscita da un Movimento che Conte stava trasformando in un partito personale con una linea ondivaga schiacciata e orientata solo dalla paura di perdere consenso. Successi che solo noi possiamo concretamente difendere, perché in un sistema di fatto bipolare altre alternative non hanno possibilità di incidere, e abbiamo dimostrato di avere la credibilità e la competenza necessarie per proseguire in Parlamento un percorso che non può e non deve essere interrotto”.

19 settembre 2022