Faro: “Mutuo Zac, per permettere agli under 40 l’acquisto della prima casa”

Una nota dell’on. Marialuisa Faro, capolista nel listino proporzionale Puglia 01 alla Camera dei Deputati per Impegno Civico.

“Il programma di Impegno Civico dedica particolare attenzione ai giovani e alle persone condannate a un’eterna adolescenza per l’impossibilità di uscire dalla precarietà. Ed uno degli ostacoli che appaiono e sono proibitivi è l’acquisto di una casa, per la mancanza dei soldi necessari per coprire l’anticipo del mutuo.

La nostra proposta è il #mutuoZAC, zero anticipo casa, attraverso la quale ragazze e ragazzi under 40 possono rendersi finalmente autonomi e indipendenti: sarà lo Stato, infatti, a garantire sul 100% del mutuo, comprendo la somma per l’anticipo con un prestito da restituire poi a tasso zero.

Una misura concreta e soprattutto realizzabile, che elimina il problema dell’anticipo, aumenta da 36 a 40 anni la platea dei beneficiari e porta dall’80% al 100% la cifra garantita dallo Stato.

Mutuo Zac, zero anticipo casa, è quindi un aiuto concreto alle famiglie italiane, e a chi desidera costruire una famiglia propria. Ben differente dai tanti annunci e slogan di circostanza, destinati ad essere smentiti e traditi dopo la campagna elettorale.”