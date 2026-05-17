Far Away arriva su Canale 5: quando va in onda, cast e trama della nuova serie turca Uzak Şehir

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L’estate di Canale 5 continua a parlare turco. Dopo il successo delle dizi che negli ultimi anni hanno conquistato il pubblico italiano, Mediaset è pronta a lanciare Far Away, titolo internazionale della serie Uzak Şehir, un nuovo melodramma che unisce passioni, segreti familiari e tradizioni radicate. La storia di Alya, una donna costretta a lasciare il Canada per affrontare un passato che non ha scelto, promette di diventare uno dei titoli più discussi della stagione televisiva. La serie, già fenomeno in patria, arriva in Italia con un cast amatissimo e una trama che intreccia sentimenti, conflitti e colpi di scena.

Quando andrà in onda Far Away? Chi sono i protagonisti della nuova dizi? E quali dinamiche familiari accenderanno la storia? Scopriamolo insieme.

Quando va in onda Far Away su Canale 5: la nuova scommessa turca di Mediaset

Mediaset ha deciso di puntare con decisione sulle produzioni turche, inserendo Far Away nella programmazione estiva di Canale 5. La serie, già arrivata alla seconda stagione in Turchia, debutterà nel prime time della rete ammiraglia, affiancando titoli come Be My Sunshine e L’Erede. La scelta non sorprende: il pubblico italiano ha dimostrato un affetto crescente per le dizi, che uniscono melodramma, tradizioni familiari e scenari suggestivi. Far Away, con le sue atmosfere intense e la forza dei suoi personaggi, si inserisce perfettamente in questo filone.

Un passato oscuro, segreti nascosti e la dura realtà di Albora 🔥#FarAway vi aspetta PROSSIMAMENTE in prima assoluta su #Canale5 e Mediaset Infinty! pic.twitter.com/1iRRiDUubd — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 16, 2026

La serie originale, Uzak Şehir, ha conquistato milioni di spettatori grazie alla capacità di raccontare una storia universale: quella di una donna che, dopo la morte del marito, si ritrova intrappolata in un mondo che non le appartiene. La prima stagione conta 28 episodi dalla durata di oltre due ore ciascuno, un formato tipico delle produzioni turche che permette di approfondire ogni sfumatura emotiva.

L’arrivo su Canale 5 rappresenta una nuova scommessa per Mediaset, che continua a investire in titoli capaci di unire pubblico femminile, appassionati di melodrammi e spettatori in cerca di storie forti. Far Away, con il suo mix di tensione, romanticismo e tradizioni, promette di diventare uno dei titoli più seguiti dell’estate.

Trama di Far Away: il viaggio di Alya tra dolore, tradizioni e segreti familiari

La storia di Far Away ruota attorno ad Alya, interpretata da Sinem Ünsal, già amatissima dal pubblico italiano per il ruolo di Nazli in Il Dottor Ali. Alya vive in Canada con il marito Boran e il figlio Deniz, conducendo una vita serena e lontana dalle tensioni familiari del passato. Tutto cambia quando Boran muore improvvisamente in circostanze poco chiare. Sconvolta dal dolore, Alya decide di rispettare l’ultima volontà del marito: riportare il suo corpo in Turchia per un funerale nella terra d’origine.

Il viaggio verso Mardin, città antica e affascinante del sud-est turco, segna l’inizio di un incubo. Una volta arrivata, Alya scopre che la famiglia Albora, potente e profondamente legata alle tradizioni, non ha alcuna intenzione di lasciarla tornare in Canada con il figlio. Secondo gli usi locali, la donna deve restare accanto al marito anche dopo la morte, e il nipote deve crescere nella terra dei padri.

La tensione esplode quando la famiglia tenta di sottrarle il bambino. Alya riesce a salvarlo, ma la fuga fallisce e si apre un conflitto che diventa una vera e propria guerra familiare. La morte di Boran, inoltre, appare sempre meno accidentale: segreti, rivalità interne e giochi di potere emergono progressivamente, trasformando la vita di Alya in un labirinto di minacce e verità nascoste.

In questo contesto entra in scena Cihan Albora, interpretato da Ozan Akbaba, fratello del defunto Boran. Cihan è un uomo enigmatico, diviso tra il senso del dovere verso la famiglia e una crescente attrazione per Alya. Il loro rapporto, inizialmente segnato da diffidenza e scontri, si trasforma lentamente in un legame intenso, ostacolato da tradizioni rigide e da un ambiente che non accetta cambiamenti.

Far Away affronta temi profondi come il ruolo della donna in contesti patriarcali, il peso delle radici, il conflitto tra modernità e tradizione e la forza dell’amore in situazioni estreme. Ogni episodio aggiunge un tassello a una storia che alterna emozione, suspense e sentimenti contrastanti.

Il cast di Far Away: volti amati e nuove scoperte della serialità turca

Uno dei punti di forza di Far Away è il cast, composto da attori già noti al pubblico italiano e da volti che promettono di conquistare nuovi fan. La protagonista Sinem Ünsal porta sullo schermo una Alya intensa, fragile e determinata, capace di incarnare la lotta di una donna che non vuole arrendersi. Accanto a lei, Ozan Akbaba interpreta Cihan con una profondità che rende il personaggio complesso e affascinante, diviso tra lealtà familiare e sentimenti che non può ignorare.

Nel cast compare anche Nazmi Kirik, già visto in If You Love, mentre le location scelte per la serie – alcune delle quali già note agli spettatori di Hercai – Amore e Vendetta – aggiungono un fascino visivo che amplifica la forza narrativa.

La combinazione di attori carismatici, scenari suggestivi e una trama ricca di colpi di scena rende Far Away una delle serie più attese della stagione. Mediaset punta su un prodotto capace di unire pubblico giovane e spettatori affezionati alle grandi saghe familiari, con una storia che promette emozioni e discussioni.