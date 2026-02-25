FantaSanremo 2026, la graduatoria dopo il debutto: punteggi, bonus e penalità dei 30 Big
Dopo la serata inaugurale del Festival di Sanremo 2026 è stata resa nota la prima classifica provvisoria del FantaSanremo. Il gioco parallelo che coinvolge pubblico da casa e artisti in gara ha catalizzato l’attenzione di milioni di spettatori. Oltre all’ascolto dei brani in competizione e allo spettacolo sul palco, grande attenzione è stata riservata a dettagli come outfit, dichiarazioni e gesti dei cantanti.
In vetta alla classifica si piazzano LDA e Aka7even, protagonisti di una vera e propria valanga di bonus che li ha portati a conquistare il primo posto. Situazione meno favorevole, invece, per Sayf, che ha incassato una penalità, e per Tredici Pietro, penalizzato anche da alcuni problemi tecnici durante l’esibizione.
La classifica provvisoria dopo la prima serata
Al comando troviamo LDA e Aka7even con 165 punti. Ottimo avvio anche per Bambole di pezza e Dargen D’Amico, rispettivamente al secondo e terzo posto.
Di seguito la graduatoria completa aggiornata alla prima serata:
• LDA e Aka7even
• Bambole di pezza
• Dargen D’Amico
• J-Ax
• Arisa
• Fedez e Marco Masini
• Levante
• Sayf
• Luchè
• Nayt
• Chiello
• Raf
• Tredici Pietro
La classifica è ancora provvisoria e potrà cambiare nelle prossime serate, tra nuovi bonus, penalità e colpi di scena sul palco dell’Ariston.