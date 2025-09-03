Fabrizio Corona rivede il figlio Carlos Maria

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo mesi di distanza e tensioni pubbliche, Fabrizio Corona si è ricongiunto con il primogenito Carlos Maria. L’incontro arriva a seguito di un duro attacco social lanciato lo scorso aprile da Nina Moric, madre del ragazzo. La modella 49enne aveva accusato l’ex marito di aver “abbandonato” un figlio per dedicarsi al nuovo arrivato, Thiago, avuto dalla compagna Sara Barbieri.

Il post di Fabrizio Corona che rivela il lieto rincontro

A smentire i dissapori, almeno per il momento, è stato un post di Corona, che ha pubblicato una foto su Instagram insieme al 23enne, accompagnandola con un messaggio toccante: “La vita è fatta di cose belle e cose brutte, facili e difficili. Ma bisogna vivere, lottare, credere e mai smettere di sognare. E sempre e comunque sorridere”.

Le parole sembrano voler chiudere un capitolo difficile per la famiglia. Carlos aveva festeggiato il suo 23° compleanno lo scorso 8 agosto, trascorrendo la giornata con la madre. La foto pubblicata da Corona, che ha trascorso quasi tutto il tempo con il secondogenito, rappresenta una tregua nel conflitto e mostra un nuovo momento di serenità tra padre e figlio.