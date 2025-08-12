Carlos, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, compie 23 anni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nina Moric ha celebrato il 23° compleanno di suo figlio Carlos Maria Corona con una festa casalinga a Milano, condividendo momenti intimi su Instagram. Nato l’8 agosto 2002 dall’ex marito Fabrizio Corona, Carlos ha ricevuto una torta con candeline, mentre Nina scherzando gli chiedeva “Di chi è il compleanno oggi?”.

Il compleanno di Carlos Maria Corona

Il festeggiamento ha visto la partecipazione di alcuni amici, creando un’atmosfera familiare e rilassata. Durante la celebrazione, Carlos ha espresso un desiderio soffiando sulle candeline, simbolo di un momento speciale per la famiglia. Tuttavia, i rapporti attuali tra Nina, Carlos e Fabrizio Corona rimangono poco chiari. Fabrizio, ex manager dei paparazzi, ha avuto un secondo figlio, Thiago, alla fine del 2024 con la giovane compagna Sara Barbieri. Negli ultimi mesi, Nina ha condiviso post criptici sui social, alimentando il sospetto che i rapporti familiari possano attraversare un momento di tensione o difficoltà. Nonostante tutto, la festa di compleanno ha rappresentato un’occasione di gioia e vicinanza per Nina e Carlos, in attesa di chiarimenti futuri sui loro legami familiari.