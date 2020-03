La famiglia è il primo luogo in cui si impara ad ascoltare, a condividere, a sopportare, a rispettare, ad aiutare. (Papa Francesco)

Ed è proprio questo il momento per pensare agli altri, infatti l’azienda Croce e Capuano in collaborazione con i propri pescatori e la Caritas Diocesana, ha deciso di donare il pescato a chi in questo momento sta affrontando un periodo ancora più difficile.