Ex gieffina attacca Helena Prestes dopo l’apertura della lista regali: “Alcune richieste…”

Helena Prestes continua a far parlare di sé in seguito alla sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande fratello che le ha donato la fama e l’amore. In questi ultimi giorni sta facendo molto parlare la sua decisione di aprire una lista regali di Natale su Amazon. La compagna di Javier Marinez ha annunciato la novità nel suo canale d’Instagram con il seguente messaggio: “Negli ultimi tempi ho ricevuto tanti regali accompagnati da splendide lettere che ho conservato con affetto. Alcuni oggetti però essendo di plastica o non in linea con lo stile della mia casa ho dovuto donarli e mi è dispiaciuto tantissimo“. La decisione di Helena Prestes ha suscitato pareri diversi sui social. Se i suoi fan l’hanno appoggiata, altri l’hanno criticata.

Ilaria Galassi lancia una frecciatina social ad Helena Prestes

Tra le persone che hanno criticato la scelta di Helena Prestes vi è stata anche un’ex gieffina. Si tratta di Ilaria Galassi, che ha condiviso l’esperienza del reality show con la modella brasiliana. In quel frangente, l’ex membro de Le non è la Rai e la compagna di Javier Martinez aveva avuto un violento scontro. A distanza di mesi, ecco che la donna è tornata a lanciare frecciatine social nei confronti della 35enne. Ilaria Galassi ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha dichiarato: “toc toc avviso ai naviganti. La lista di Natale è per i bambini non per chi ha già tanti followers. Alcune richieste mi sembrano più strategia che bisogni reali.” La donna sembra avere ancora il dente avvelenato contro la modella nonostante la fine del Grande fratello.