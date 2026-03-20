Evento sulla settimana dell’educazione a Manfredonia: “Adolescenti al confine tra sfide e futuro”
Incontro – Evento SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE
GIOVEDÌ 26 MARZO 2026
BIBLIOTECA UNGARETTI
VIA CALA DEL FICO
MANFREDONIA
Adolescenti al confine tra sfide e futuro
Comprendere gli adolescenti di oggi richiede uno sguardo nuovo, lucido e coraggioso. L’adolescenza si manifesta sempre più precocemente e si rivela una fase della vita sempre più complessa e impegnativa da accompagnare. Cambiano i contesti, i linguaggi, le relazioni e, con essi, le domande profonde che ragazzi e ragazze portano nel loro percorso di crescita.
In questo scenario, l’educazione è chiamata a non arretrare, ma a ritrovare forza, intenzionalità e presenza. Non può più essere una responsabilità frammentata o delegata: diventa fondamentale costruire alleanze educative autentiche, credibili, capaci di offrire punti di riferimento solidi e coerenti.
La comunità educante si conferma una risorsa imprescindibile: scuola, famiglia, territorio, associazioni e istituzioni, lavorando insieme, possono generare spazi di ascolto autentico, occasioni di crescita e percorsi significativi per i giovani.
Superare la logica della repressione e delle punizioni non significa scegliere una strada più semplice, ma intraprendere una via più esigente e consapevole. Significa investire nella relazione, nella fiducia e nella responsabilizzazione, riconoscendo negli adolescenti non un problema da contenere, ma un potenziale da valorizzare.
La sfida educativa oggi non è gestire l’adolescenza, ma accompagnarla. Non rincorrere le emergenze, ma costruire futuro.
ins. Michela Quitadamo