Evento di ieri a San Salvatore: “L’associazione si scusa per i disguidi per i parcheggi, ma siamo una piccola realtà”

“La Fraz. Montagna San Salvatore e la nascente Vento Nuovo a.p.s. ci tengono a ringraziare tutti coloro che sono stati presenti ieri per l’evento della 17^ Sagra del nodino e della bruschetta e che si sono complimentati.

Eravamo pronti ad accogliervi in tanti, ma abbiamo notato con piacere, che c’è stata un’affluenza maggiore, più di quanto non fosse già in programma. Per questo, nonostante l’organizzazione meticolosa su tutto ciò che riguardasse l’evento e lo spazio messo a disposizione per i parcheggi, si è avuto per l’appunto un disguido.

San Salvatore è una piccola realtà ma l’associazione si scusa per qualche disguido avuto ed eventuali disagi arrecati e s’impegna ad apportare sempre più migliorie per i prossimi eventi.

L’esperienza e le vostre recensioni sono motivo di crescita per noi. Grazie ancora a tutti. L’associazione Vento Nuovo.”