Evento culturale con Gargano da Scoprire: “I segreti delle sepolture”
Evento culturale con Gargano da Scoprire: “I segreti delle sepolture”
EVENTO CULTURALE CON GDS.
Una serata tra storia, archeologia e memoria, con la presentazione in anteprima del documentario:
“La Chiesa dei SS. Pietro e Paolo: I Segreti Sepolti dei Domenicani”, realizzato da Garganodascoprire.
📍 Sabato 8 Agosto 2026.
📌 Piazza San Domenico – Vico del Gargano.
Programma della serata:
- Ore 19:00 – Celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Padre Franco Moscone;
- Ore 20:00 – Saluti delle autorità e degli ospiti presenti;
- Ore 21:30 – Presentazione del documentario dedicato alla Chiesa ed ex convento domenicano.
Forse qualcuno di voi si sarà chiesto che fine abbia fatto il documentario annunciato alcune settimane fa.
La verità è che il progetto è cresciuto molto più del previsto.
Abbiamo quindi deciso di trasformarlo in un vero e proprio evento culturale: una serata dedicata alla storia nascosta della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Vico del Gargano, antico convento domenicano dove, durante i lavori di restauro del 2020, vennero alla luce importanti testimonianze archeologiche.
Quello che inizialmente doveva essere un semplice intervento di recupero si è trasformato in una vera e propria indagine sul passato, riportando alla luce sepolture, strutture antiche e frammenti di storia rimasti nascosti per secoli.
I lavori e le scoperte saranno raccontati da chi ha preso parte direttamente alle attività di restauro e ricerca, insieme ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte nella valorizzazione di questo straordinario edificio sacro.
Noi di Gargano da Scoprire saremo presenti come partner dell’evento e presenteremo in anteprima il documentario integrale.
Dopo la serata, il documentario sarà pubblicato gratuitamente sul nostro canale YouTube, così da poter essere visto da tutti.
La cittadinanza è invitata a partecipare a quella che si preannuncia come una serata di grande interesse storico e culturale.
Ringraziamo vivamente Don Lazzaro Molinaro e l’Arch. Domenico Zezza per averci coinvolti in questo importante progetto di valorizzazione storica e culturale.
Immagine manifesto: G. Barrella.