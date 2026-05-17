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Evento culturale con Gargano da Scoprire: “I segreti delle sepolture”

EVENTO CULTURALE CON GDS.

Una serata tra storia, archeologia e memoria, con la presentazione in anteprima del documentario:

“La Chiesa dei SS. Pietro e Paolo: I Segreti Sepolti dei Domenicani”, realizzato da Garganodascoprire.

📍 Sabato 8 Agosto 2026.

📌 Piazza San Domenico – Vico del Gargano.

Programma della serata:

Ore 19:00 – Celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Padre Franco Moscone;

Ore 20:00 – Saluti delle autorità e degli ospiti presenti;

Ore 21:30 – Presentazione del documentario dedicato alla Chiesa ed ex convento domenicano.

Forse qualcuno di voi si sarà chiesto che fine abbia fatto il documentario annunciato alcune settimane fa.

La verità è che il progetto è cresciuto molto più del previsto.

Abbiamo quindi deciso di trasformarlo in un vero e proprio evento culturale: una serata dedicata alla storia nascosta della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Vico del Gargano, antico convento domenicano dove, durante i lavori di restauro del 2020, vennero alla luce importanti testimonianze archeologiche.

Quello che inizialmente doveva essere un semplice intervento di recupero si è trasformato in una vera e propria indagine sul passato, riportando alla luce sepolture, strutture antiche e frammenti di storia rimasti nascosti per secoli.

I lavori e le scoperte saranno raccontati da chi ha preso parte direttamente alle attività di restauro e ricerca, insieme ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte nella valorizzazione di questo straordinario edificio sacro.

Noi di Gargano da Scoprire saremo presenti come partner dell’evento e presenteremo in anteprima il documentario integrale.

Dopo la serata, il documentario sarà pubblicato gratuitamente sul nostro canale YouTube, così da poter essere visto da tutti.

La cittadinanza è invitata a partecipare a quella che si preannuncia come una serata di grande interesse storico e culturale.

Ringraziamo vivamente Don Lazzaro Molinaro e l’Arch. Domenico Zezza per averci coinvolti in questo importante progetto di valorizzazione storica e culturale.

Immagine manifesto: G. Barrella.