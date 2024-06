Euro2024, dopo il gol dell’Albania boom di accessi in Italia sui siti di incontri

BOOM DI ACCESSI (+20%) AL SITO BAKEKAINCONTRI SUBITO DOPO IL VANTAGGIO DELL’ALBANIA

L’ALBANIA SEGNA IL GOL Più VELOCE DELLA STORIA DEGLI EUROPEI E I TIFOSI AZZURRI SI CONSOLANO CON LE ESCORT

Milano, 18giugno 2024.

Fischio di inizio. La tensione è alle stelle per la partita esordio agli europei di calcio.

Al 23” di gioco l’Italia è già sotto di un gol. La delusione e lo sgomento sono fortissimi.

E cosa fanno i tifosi azzurri per non pensare alla partita, tutta in salita, e per annullare lo sconforto?

Organizzano un incontro con una escort.

Sabato 15 giugno alle ore 21.01, appena 1 minuto dopo l’inizio del match, il sito bakekaincontri viene subissato da accessi da tutte le regioni d’Italia, registrando un picco del +20% rispetto alla media.

Il traffico vorticoso sul sito bakekaincontri dura fino all’11° minuto quando, finalmente l’Italia pareggia e si porta sul 1 a 1.

Da quel momento gli italiani abbandonano il sito di incontri per adulti per concentrarsi, evidentemente, di nuovo sulla partita. E sarà così fino al fischio del 90°.

Alla fine del match gli accessi risalgono con punte fino a +10%, segno che la vittoria porta i tifosi a voler festeggiare con incontri a luci rosse.

I dati del centro monitoraggio e ricerca di bakekaincontri registrano di norma un calo del 15% delle visite in occasione di incontri di calcio importanti.