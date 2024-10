Eros Ramazzotti in America con Ultimo e Jacqueline

Eros Ramazzotti è approdato negli Stati Uniti, non per un tour, ma per una visita di piacere. L’artista è adato infatti a trovare Ultimo e la sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, che si sono trasferiti qui in attesa del loro primo figlio. Ramazzotti, reduce da un viaggio a Cancun, ha fatto loro una sorpresa, portando con sé un regalo curioso per Ultimo: un colorato cappello casalingo, segno dell’affetto che li lega.

Eros Ramazzotti: una giornata con Ultimo e Jacqueline

La giornata è trascorsa in un clima di serenità e divertimento. Ramazzotti, Ultimo e Jacqueline si sono rilassati al sole nel parco della villa che la coppia ha scelto come nuova dimora negli Stati Uniti. Tra chiacchiere e risate, non è mancato il momento musicale, un inevitabile ritorno alle origini per due artisti così legati. Ultimo, il cui vero nome è Niccolò, ha approfittato dell’occasione per intonare insieme a Ramazzotti uno dei suoi brani preferiti: “Un’emozione per sempre”.

Una giornata piena di gioia

Eros e Ultimo hanno scattato poi una foto assieme a Jacqueline dove è ben visibile il pancione. Niccolò ha voluto ricordare queste ore felici e spensierate con questa frase: “Momenti che restano così, impressi nella mente. Con lo zio Eros”. Parole toccanti che palesano l’affetto e la stima che intercorre tra i due artisti.

Dove vivono Ultimo e Jacqueline

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno scelto gli Stati Uniti come luogo dove accogliere il loro primo figlio. La decisione di lasciare Roma è stata presa anche per vivere con maggiore tranquillità gli ultimi mesi della gravidanza, lontani dalla costante attenzione mediatica che accompagna il cantautore romano, seguito da un’enorme schiera di fan. Dopo aver trascorso le prime settimane a New York, in un appartamento nel cuore di Times Square, la coppia ha ora trovato rifugio in una lussuosa villa fuori città, dove possono godersi la quiete prima della nascita. Torneranno in Italia in tre!