Eros Ramazzotti, l’ex confessa: “Mesi di grande dolore”

Dopo mesi di voci e speculazioni, arriva la conferma ufficiale della fine della relazione tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino. È proprio l’ex modella, oggi impegnata come organizzatrice di eventi, a fare chiarezza sulla sua vita sentimentale. In una serie di storie pubblicate su Instagram, ha parlato per la prima volta della rottura, facendo un chiaro riferimento al cantante, con cui aveva una relazione durata due anni. Ad un certo punto, nella lunga dichiarazione postata sui social, Dalila ha ammesso: “Io ed Eros non eravamo più felici”.

Eros Ramazzotti: momenti difficili con Dalila

Della presunta crisi tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino se ne era iniziato a parlare lo scorso luglio. Sulle pagine di riviste come Chi era possibile leggere: “Tira aria di tempesta”. Tuttavia, né Eros né Dalila avevano rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla fine della loro relazione. L’assenza di foto insieme e la mancanza di interazioni sui social avevano però già fatto sospettare una rottura. Ora su Instagram, La Gelsomino conferma implicitamente quanto si vociferava, rompendo il silenzio e offrendo un riscontro a quello che molti avevano già intuito.

Dalila: “Ho scelto di fare un passo indietro”

Nella prima di una lunga serie di post Instagram, Dalila ha esordito così: “Sono stati mesi di grande dolore e di interminabile silenzio dove più volte ho scelto di fare un passo indietro anche quando la mia dignità come donna non è stata protetta a sufficienza da chi avrebbe dovuto farlo”. L’ex modella in seguito ha precisato come lei ed Eros non fossero più felici insieme.