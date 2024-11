“EreTICA” parte al Dalla con “Il bambino e la formica” e la scena dedicata ai più piccoli

“EreTICA”, la nuova stagione di prosa del Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, è pronta a partire con un primo appuntamento dedicato alle giovani generazioni e alle famiglie. La stagione, organizzata dal Comune di Manfredonia, Puglia Culture, Bottega degli Apocrifi con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, inaugura la sua scena domenica 17 novembre 2024 alle ore 18.00 con il primo titolo della sezione “con gli occhi aperti”, la sezione teatrale dedicata a piccoli e grandi sognatori.

Il primo spettacolo in programma è “Il bambino e la formica” della compagnia Fontemaggiore, un lavoro di teatro di figura con pupazzi manovrati a vista che affronta in chiave favolistica i temi dell’infanzia, dei diritti dei più piccoli, della solidarietà e dell’incontro con l’altro diverso da sé.

Lo spettacolo, infatti, racconta di Ayo, un bambino che non ha mai visto il sole perché lavora nel formicaio, una miniera del Congo. Un giorno durante il lavoro una frana improvvisa lo blocca sotto terra. Mentre aspetta i soccorsi fa un incontro incredibile e imprevedibile con “Undici”, una formica burbera ma dal cuore gentile. Superata la sua diffidenza verso i bambini, Undici decide di aiutare Ayo ad uscire di lì. Inizia così un viaggio verso l’alto, verso la conoscenza di sé stessi e verso la consapevolezza del loro posto nel mondo, imparando l’uno dall’altro che la vita è un sogno da rincorrere.

“La nostra è una favola, che ha una morale sottesa e una esplicita. La morale sottesa è che il lavoro non è una peculiarità dei bambini, che lo sfruttamento è un reato e che il sistema globale di reperimento delle risorse minerarie per l’avanzamento tecnologico e l’iperproduttività ai fini del profitto genera morte. La morale esplicita, invece, è che i bambini devono sognare, devono giocare, devono poter immaginare il mondo e quello che non c’è”, commenta nelle note di regia Massimiliano Burini.

“Il bambino e la formica” è una produzione di Fontemaggiore. Di Massimiliano Burini e Giuseppe Albert Montalto. Regia di Massimiliano Burini. Con Emma Tramontana e Andrea Volpi. Muppets e supervisione ai movimenti scenici a cura di Marco Lucci; composizioni musicali e suono di Gianfranco De Franco; disegno luci di Pino Bernabei e Luigi Proietti; dramaturg Giuseppe Albert Montalto.

Il biglietto è al costo di 7 euro (platea primo settore), 6 euro (platea secondo settore), 5 euro (galleria). I biglietti possono essere acquistati anche su Vivaticket.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244842 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.