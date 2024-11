“EreTICA” continua con le storie di Domenico Iannacone

Un fuori programma andrà in scena venerdì 29 novembre, alle ore 20.30, al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia per “EreTICA”, la nuova stagione di prosa della Città di Manfredonia.

Sul palco del “Dalla”, ospite del TRAC – il Centro di Residenza della Regione Puglia, di cui il Comunale di Manfredonia è capofila – arriverà Domenico Iannacone per “La cura dello sguardo”, una conversazione scenica con il giornalista Felice Sblendorio.

Iannacone, giornalista e conduttore televisivo, con i suoi programmi ha raccontato le disuguaglianze trasformate in esclusioni, le periferie, le povertà, il ricatto occupazionale, l’immigrazione e la salute negata. Con il suo stile neorealista, sospeso fra poesia, sguardo e ascolto, ha indagato storie minime, biografie coraggiose, vite di donne e uomini comuni. Prima con “I dieci comandamenti” e poi con “Che ci faccio qui”, entrambi andati in onda su Rai3, Iannacone ha proposto in tv delle profonde inchieste morali che costituiscono, nel loro insieme, la radiografia poetica e politica di un Paese invisibile.

In questa conversazione scenica, alternata da alcuni frammenti dei suoi programmi, si parlerà del metodo Iannacone, di come si vedono e si riconoscono queste storie che sembrano lontanissime da noi, e di come si possono rispettare in televisione le vite, le fragilità e i dolori degli altri.

“EreTICA è una stagione teatrale bellissima. Gli Apocrifi sono riusciti a racchiudere tradizione e innovazione con uno sguardo sempre attento alle dinamiche sociali, a come viaggia la società. Il titolo della stagione, che contiene due parole come eresia ed etica, è un po’ il progetto di questa compagnia che ha lavorato, in una cosiddetta provincia, per avvicinare la cultura a tutti. Io sono davvero entusiasta di far parte di questo cartellone con una conversazione scenica che ragionerà su cosa significa guardare, curare e vedere il mondo con occhi nuovi”, le parole di Iannacone.

“La cura dello sguardo” è un titolo fuori abbonamento. Il costo del biglietto è di 6 euro. I biglietti possono essere acquistati anche su Vivaticket.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244842 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.