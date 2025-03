[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Episodi di violenza e bullismo a Manfredonia: la nota di Forza Italia

INTERVENIAMO PER CONTRASTARE EFFICACEMENTE OGNI FORMA DI VIOLENZA !

Esprimiamo tutta la nostra indignazione per i recenti episodi di violenza e bullismo verificatisi in Città, che condanniamo fermamente ed incondizionatamente, anche in considerazione del coinvolgimento, quale vittima, di una ragazza speciale.

Tuttavia, ciò non è sufficiente.

E’ necessario, infatti, rimboccarsi le maniche ed individuare, senza esitazioni, rimedi incisivi.

Invitiamo, dunque, il sindaco a chiedere, con la MASSIMA URGENZA, al Prefetto, la convocazione di un apposito comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Una iniziativa mirata ad accertare, con i vari responsabili delle Forze dell’Ordine, la possibilità di emanare una specifica ordinanza prefettizia, contenente la previsione dell’allontanamento immediato delle persone aggressive e moleste dai luoghi maggiormente frequentati dai nostri giovani, così da garantire la fruibilità’ serena ed assoluta di questi spazi da parte di tutti i cittadini, compresi i residenti ed i titolari degli esercizi commerciali di somministrazione interessati.

La nostra Comunità non può tollerare coloro i quali rappresentino una minaccia per l’ordinato vivere civile.

Sindaco, Lei sostiene che, per amministrare, occorra coraggio.

LO DIMOSTRI!!!!!

I consiglieri comunali di Forza Italia