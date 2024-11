Entra in vigore la ZTL a San Giovanni Rotondo

A partire da domenica 1° dicembre entra in vigore la ZTL e l’Area Pedonale “Centro Storico” con l’attivazione dei varchi elettronici.

Da domenica 1° dicembre entrerà in vigore la TZL e l’Area Pedonale “Centro Storico”, che sarà disciplinata attraverso l’attivazione del sistema di controllo dei varchi elettronici.

Tutti i permessi rilasciati ai proprietari di veicoli residenti, per consentire loro il transito in deroga, saranno dichiarati nulli e revocati. Si invitano pertanto i possessori dei “permessi” rilasciati in precedenza, di consegnare gli stessi presso il Comando di Polizia Locale e di non farne uso dal 1° dicembre 2024.

Per ottenere il rilascio dei nuovi permessi, ai solo aventi diritto, sarà necessario fare richiesta, con apposita modulistica, da procurarsi e consegnare, una volta compilata, presso il Comando della Polizia Locale.

La modulistica sarà presto disponibile e scaricabile dal nostro sito istituzionale.

Sarà in seguito necessario inoltrare la richiesta all’indirizzo protocollo.sangiovannirotondo@pec.it o all’indirizzo polizialocale@pec.comune.sangiovannirotondo.fg.it

Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti sulla pubblicazione della modulistica, accessibile online.