Energas, Riccardi attacca ancora Tasso: “Oggi una figuraccia live”

Il deputato di Manfredonia oggi ci ha proposto una figuraccia live, che al popolo farà invece passare come una performance eccezionale, sottoponendo al Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, la questione Energas, con un mesto riassunto delle puntate precedenti (della serie: finora ho parlato da solo, per cortesia che qualcuno si accorga che esisto).

Ed il Ministro, a dir poco imbarazzato, gli ha risposto esattamente ciò che anche il sottoscritto ha spiegato, ovvero che bisogna ora attendere il parere del Presidente della Regione Michele Emiliano.

Il nostro dj ha voluto anche dare una prova di forza, raccontando di come sia dispiaciuto per Manfredonia, città sciolta per infiltrazioni mafiose.

Questa, caro Monaldi, te la potevi risparmiare, perché l’onta vergognosa caduta sulla nostra città, e di cui non si sono ancora trovati i colpevoli (visto che la Commissione non ha bonificato nulla di nulla e tiene in piedi esattamente gli stessi uffici e gli stessi dirigenti di prima), dovrebbe essere ‘lavata’ e non utilizzata a fini propagandistici.

Chissà se l’onorevole è a conoscenza di come un suo collega ha vergognosamente trattato sui media un’azienda di trasporti della nostra città che aveva vinto un appalto nelle Marche e i cui mezzi sono stati bruciati da un suo concittadino, mentre lui raccontava in giro della nostra ‘mafia’.

Avresti dovuto mostrare i muscoli a tipi come lui che gettano discredito sulla tua e nostra città e non nasconderti dietro una questione che sai benissimo che non ha alcun fondamento.

Questo, giusto per rimanere in tema di ipocriti, riprendendo un tale della tua scuderia che oggi ha blaterato inutili chiacchiere. E non aggiungo altro, perché l’inutilità delle cose dette non meritano nemmeno una risposta

Angelo Riccardi già Sindaco di Manfredonia (FG)Iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Puglia dal 14 novembre 2011 nell’elenco dei Pubblicisti n. 145000