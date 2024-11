Endless Love stop in prima serata: il cambio di programmazione infuria i fan di Canale 5

In questo ultimo periodo Endless Love è finita al centro di numerosi cambi di programmazione che hanno fatto storcere il naso ai telespettatori. Primo tra tutti, la decisione di Mediaset di cancellare le vicende di Kemal e Nihan nel daytime pomeridiano, sostituendole con Segreti di famiglia, altra serie tv turca di grande successo. Una decisione che ha scatenato la furia dei fan come sicuramente il cambio di programmazione che avverrà venerdì 15 novembre su Canale 5. Mediaset ha annunciano che al posto dell’appuntamento serale di Endless Love andrà in onda la prima puntata della seconda stagione de Il Patriarca 2 con l’attore Claudio Amendola che tra l’altro ha appena annunciato a Verissimo che tornerà sul set per registrare le nuove puntate de I cesaroni.

Endless Love si ferma in prima serata: venerdì 15 novembre debutta Il Patriarca 2

Endless Love non andrà più in onda col doppio appuntamento serale a partire dalla settimana dell’11 novembre. Venerdì 15 novembre debutterà Il Patriarca 2, la fiction con Claudio Amendola su Canale 5. Le anticipazioni del primo appuntamento rivelano che Nemo sarà costretto a difendere a tutti i costi il suo impero criminale, intaccato da alcune coalizioni che vorranno prendere il suo posto. A deteriorare la situazione ci sarà la malattia dell’impresario, che frenerà le scelte sulla gestione dell’azienda Deep Sea e i suoi affari illeciti. Sarà in questo frangente che Nemo avrà l’occasione di recuperare il rapporto con Lara, la prima figlia avuta da una precedente relazione.