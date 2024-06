Endless love anticipazioni trame dall’1 al 5 luglio 2024

Eccoci a Endless love e alle anticipazioni delle trame dall’1 al 5 luglio 2024. Efsane telefonerà tempestivamente, in modo che sia Zeynep ad avere la pistola di Kemal in mano, quando lo troveranno. Tutti avranno la conferma, così che Zeynep andasse a trovare il fratello per recuperare l’arma usata.

Endless love anticipazioni nessuna intromissione tra lui ed Emir

Onder verrà preso dall’angoscia per Nihan, non vuole che soffra e pensa quindi di proporre all’assemblea aziendale per la realizzazione di un vecchio progetto. Intende costruire una scuola di belle arti nell’area dove c’è una centrale termoelettrica. Così sua figlia avrà uno scopo nella vita e potrà riavvicinarsi a Kemal.

Emir deciderà di coinvolgere Nihan negli affari della Kozkuoglu Holding. Nihan dovrebbe dirigere l’iniziativa benefica, che prevede la costruzione di una scuola nel terreno della centrale elettrica. Nihan sarà scettica, non sapendo che Kemal era coinvolto nel progetto. Emir la informerà che l’uomo si è già dimisso, sarà più convinta.

Kemal è stato convinto dal signor Hakki a ritirare le dimissioni

Kemal ha in seguito ritirato le dimissioni, lui e Nihan si troveranno a lavorare insieme. Le cose non sono semplici, si tratta di una vecchia iniziativa abbandonata da tempo e Kemal teme che Emir voglia utilizzare il progetto per nascondere possibili illegalità della propria compagnia. Nihan inizierà a sospettare su Zeynep e suo marito, perciò organizzerà una trappola per cogliere in fallo la cognata.

Nihan si dedicherà entusiasta al progetto per costruire una scuola nell’area della centrale termoelettrica. Kemal e Leyla saranno preoccupati perché conoscono le lacune del progetto e credono che manchino le risorse economiche. Emir interromperà l’attività della moglie per riportarla a casa, ma fingerà un guasto alla macchina, ricreando una situazione romantica che Nihan aveva avuto con Kemal. I due si ritrovano allora a mangiare della pasta in una casetta di campagna.

Zeynep è insieme alla madre e alla suocera ma, che non vanno d’accordo e si provocano in continuazione. Tufan si confiderà con la madre ritrovata. Vorrebbe rendere Asu felice, ma non vuole che la donna che ama vada con un altro uomo. Dovrebbe riuscire a ottenere la vendetta desiderata dalla donna.