Endless Love anticipazioni, Mujgan abbandona suo figlio Emir: “Hai fatto troppo del male”

Endless Love continuerà a tenere alta l’attenzione del pubblico nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Turchia segnalano che Mujgan volterà le spalle al figlio. Dopo essersi svegliata dal coma, la donna ha assistito alle perfide azioni di Emir nei confronti del prossimo. Le minacce rivolte a Kemal e Nihan hanno fatto crescere nella donna una preoccupazione non indifferente, temendo che suo figlio sia diventato come il padre Galip. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Mujgan stanca di sopportare la prepotenza di Emir farà le valigie per trasferirsi a casa di Asu. La donna accoglierà a braccia aperte la madre. Mujgan potrà tirare un sospiro di sollievo sebbene continui ad essere preoccupata per la salute mentale di Emir, reo di essere ancora ossessionato da Nihan.

Endless Love nuove puntate: Mujgan volta le spalle a Emir

Nelle nuove puntate di Endless in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, Emir – una volta tornato a casa – non troverà sua madre ad attenderlo, tanto da apparire molto preoccupato. L’imprenditore minerario crederà che Mujgan non gli voglia più bene dopo essersi trasferita dalla sorella Asu. Ma nonostante questo, Emir non ammetterà mai i suoi sbagli. Anzi la lontananza da Mujgan farà crescere nell’uomo una rabbia ancor più forte nei confronti della madre, che dall’altro canto si augurerà che il giovane possa pentirsi per tutto il male che ha fatto. La serie tv turca è in onda giovedì e sabato in prima visione tv sui teleschermi di Canale 5.