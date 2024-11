Endless Love anticipazioni, Leyla in fin di vita, Ayhan disperato: “Apri gli occhi ti prego!”

Tristi momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless love in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Leyla e Ayhan scopriranno il torbido passato di Galip. I due a questo punto giureranno giustizia. Leyla affronterà il padre di Emir, dicendogli di sapere che ha occultato le sostanze radioattive nei campi vicini all’asilo. Galip – messo alle strette – organizzerà un piano per sbarazzarsi di Leyla. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che l’uomo chiederà ad uno dei suoi complici di uccidere la sorella di Vildan. La tragedia non tarderà ad arrivare quando Leyla sarà raggiunta da un proiettile in pieno petto appena arriverà in garage.

Endless Love nuove puntate: Leyla in gravi condizioni a causa di Galip

Nelle nuove puntate di Endless Love, le condizioni di Leyla appariranno appese ad un filo. I medici diagnosticheranno una perdita ingente di sangue dalla ferita e per questo la sua vita sarà appesa ad un filo. Intanto Nihan si troverà nell’abitazione appiccata al fuoco Emir con l’intento di bruciare vivo Kemal. Allo stesso tempo, Ayhan riceverà una telefonata da Vildan, che l’annuncerà che Leyla è stata colpita gravemente. Così Emir capirà che dietro tutto questo si nasconde la mano di Galip. Kemal e Nihan, intanto, raggiungeranno Vildan in clinica dove i medici sottoporranno Leyla ad una lunga operazione. Al termine, la donna verrà ricoverata in terapia intensiva dove Ayhan pregherà che la sua Cleopatra riapra gli occhi.