Endless Love anticipazioni: Leyla e Ayhan diventano marito e moglie

Momenti emozionanti si vivranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che Leyla vorrà giustizia alla scoperta che alcuni bambini dell’asilo si sono ammalati per i rifiuti radioattivi nascosti sotto il terreno trent’anni prima da Galip. La sorella di Vildan deciderà di portare i documenti compromettenti alle forze dell’ordine se durante il tragitto non rimanesse colpita da un attentato. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Leyla verrà raggiunta da un colpo di pistola in pieno petto da un complice di Galip. Per questo motivo, la zia di NIhan verrà ricoverata in ospedale in gravissime condizioni di salute. Fortunatamente la donna riaprirà gli occhi dopo un periodo di coma per la gioia di Ayhan.

Endless Love nuove puntate: Leyla e Ayhan sposi

Nelle nuove puntate di Endless Love in programma prossimamente su Canale 5, Leyla deciderà di essere felice accanto ad Ayhan se prima del lieto fine non accadessero altri colpi di scena. La donna finirà in arresto quando sparerà contro Asu, decisa ad uccidere Nihan. L’arresto della donna rimanderà le nozze con Ayhan. I telespettatori a questo punto assisteranno ad un salto temporale di alcuni anni dove Leyla scoprirà che Emir e Kemal hanno perso la vita a causa dell’esplosione di alcune mine. La donna scoprirà che Deniz dovrà crescere senza un padre. Una volta rilasciata, Leyla troverà Ayhan, tanto che i due decideranno di unirsi in matrimonio, desiderosi di non lasciarsi mai più.