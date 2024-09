Endless Love anticipazioni dal 7 al 12 ottobre: Hakan dice no alle nozze con Zeynep, ecco perché

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love in programma da lunedì 7 a sabato 12 ottobre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia segnalano che Zeynep sarà talmente disperata da pregare Hakan di sposarla il più presto possibile. Ma il commissario di polizia si ritroverà costretto a rifiutare la proposta di nozze visto che le minacce che sta subendo da Kemal. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Hakan deciderà di essere sincero con Asu e le dirà che questo matrimonio non potrà mai essere celebrato ne ora ne mai. Intanto Kemal passerà del tempo insieme alla piccola Deniz. L’uomo giocherà con un giocattolo di legno insieme alla bambina, per la quale avvertirà molto trasporto.

Endless Love, puntate 7-12 settembre: Kemal crede che Deniz sia sua figlia

Nelle puntate di Endless Love trasmesse dal 7 al 12 ottobre su Canale 5, Kemal si affezionerà sempre di più a Deniz, tanto da credere che possa essere sua figlia visto che in passato aveva avuto dei momenti di passione con Nihan. Intanto Emir scoprirà che il suo rivale ha scoperto la verità sul legame che c’è tra lui e Asu. Soydere riuscirà ad entrare in possesso del certificato di nascita che attesta che c’è un legame di sangue. Kemal a questo punto deciderà di vendicarsi e rendere pubblica la notizia. Emir capirà così che sua sorella è stata usata da Soydere per arrivare ai suoi obbiettivi. La soap opera turca andrà in onda di giovedì sera alle 21:30 invece di venerdì sera a partire dall’11 ottobre. Le due puntate prenderanno il posto dell’appuntamento di giovedì del Grande Fratello.