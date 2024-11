Endless Love anticipazioni bomba: Emir e Zeynep si sposano!

Diversi colpi di scena terranno alta l’attenzione del pubblico di Canale 5 nel corso delle nuove puntate di Endless Love. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – segnalano che Kemal proporrà a Nihan di diventare sua moglie, fissando la cerimonia tra sette giorni. I due innamorati però dovranno prima fare alcune tradizioni di rito come la richiesta della mano della sposa. Kemal si recherà a casa di Leyla e Ayhan, dove vivono Nihan e Vildan. Alla serata ci saranno che Zehir e Zehra, ormai ufficialmente una coppia. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Kemal giungerà con una scatola di cioccolatini e un mazzo di fiori mentre NIhan gli preparerà il caffè col sale da bere senza esitazioni. Huseyin chiederà quindi a Vildan la mano della pittrice per Kemal. La donna apparirà contenta anche se apparirà triste per la fine di Onder e Ozan.

Endless Love nuove puntate: Emir e Zeynep diventano marito e moglie

Nelle nuove puntate di Endless Love si apprende che gli anulari di Kemal e Nihan saranno legati ad un nastrino rosso che sarà tagliato da Huseyin per siglare il prossimo matrimonio. Fehime e suo marito saranno felici in quanto i loro figli hanno celebrato la loro prossima unione come da tradizione. I due però non potranno mai immaginare che Zeynep starà per compiere lo stesso passo con Emir senza seguire nessuna tradizione. L’imprenditore apparirà triste per il divorzio di Nihan e per l’impossibilità di vedere Deniz. Una volta tornato a casa, inizierà a bere troppo whisky finendo per essere consolato dalla madre. Il giovane chiederà a Mujgan se Zeynep potrebbe lenire le sue sofferenze. A riposta positiva, Emir telefonerà all’ex amante proponendole di sposarla. Alla fine, Zeynep e Emir diventeranno marito e moglie davanti a Mujgan.