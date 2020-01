Emiliano smentisce Gatta: “Notizia falsa, nessun ospedale chiuderà”

+++ SMENTITA SHOCK +++

NON CREDETE A CHI VI DICE CHE CHIUDEREMO OSPEDALI IN PUGLIA

IN PUGLIA NESSUN OSPEDALE CHIUDERÀ.

È falsa la notizia che sta girando della chiusura di undici ospedali in Puglia.

E chiariamo: con il piano di riordino non abbiamo chiuso neanche un ospedale e non ne chiuderemo in futuro.

Come abbiamo più volte ribadito, abbiamo semplicemente trasformato e riconvertito alcuni ospedali, distinguendo gli ospedali per acuti, da quelli per cronici e lungodegenti per la riabilitazione. Non potevano stare insieme e nello stesso reparto il vecchietto col diabete e l’operato per un tumore all’intestino.

Quindi ribadisco, in Puglia non abbiamo chiuso neanche un ospedale e non li chiuderemo mai. Quello che dobbiamo fare è trasformare gli ospedali per acuti in grandi ospedali, ne stiamo costruendo cinque nuovi dove ci sono centinaia di posti letto in modo tale da avere una massa critica e una casistica importante ed avere quindi il massimo della competenza dei medici.

Un medico diventa bravo se gestisce e tratta molti casi.

Quindi tutti i 39 ospedali che mi hanno dato quando sono diventato presidente sono aperti, non ce n’è neanche uno chiuso.

Questa è la verità dei fatti, il resto sono solo falsità da campagna elettorale.

AIUTATEMI SE POTETE A RISTABILIRE LA VERITÀ DEI FATTI E UNA CORRETTA INFORMAZIONE.

Grazie.