Emiliano: “Lidi? Estate dignitosa. Difficile Notte della Taranta”

“I gestori degli stabilimenti balneari si preparino, in Puglia potremmo allestire una stagione estiva dignitosa, ma con disciplina” lo dice Emiliano a Mattino Cinque.

“Penso che potremo allestire una stagione dignitosa per chi verrà in Puglia questa estate e contiamo molto sui balneari. È evidente che il loro contributo sarà fondamentale. Già possono cominciare a preparare i loro stabilimenti. Ci piacerebbe anche fare un accordo con loro per le spiagge libere che hanno bisogno di disciplina. Ci vuole un criterio, qualcuno che gli faccia rispettare le norme. Una delle modalità – spiega – potrebbe essere quella di trasformarli in vedette pubbliche, anche delle spiagge aperte, quelle dove non si paga, che sono tantissime e che però hanno bisogno di regole. Stiamo pensando persino a un limite di capienza. Sarà possibile attraverso il volo degli elicotteri verificare se alcune di queste spiagge dovessero essere troppo sature e bisognerà evidentemente regolare gli accessi”.

Emiliano valuta soluzioni alternative anche per i grandi eventi, come per la Notte della Taranta che si svolge ogni estate a Melpignano: “Gli eventi culturali per esempio potrebbero essere trasmessi attraverso video. Noi abbiamo il più grande concerto europeo, la Notte della Taranta, che mette insieme 200mila persone. È poco probabile che ci siano le condizioni per fare una cosa del genere. Trovare il modo per mantenere viva l’attività della festa della Taranta sarà importante. Invito tutti gli artisti a farsi venire delle idee innovative perché potremmo trasformare questo evento in uno show attraverso altri mezzi”.