Emiliano in un video annucia il volo Foggia-Milano giornaliero: “Qualcuno dice che io penso sempre a Bari”

“Una bella notizia per Foggia e tutta la Puglia” così in un video Michele Emiliano, presidente della Regione, annuncia il volo Foggia-Milano quotidiano.

“Abbiamo lottato con le unghie e con i denti per riaprire questo scalo” dice il Governatore “ora tocca a voi: prendete l’aereo e fate crescere questa connessione, perchè nessuno ci regala nulla. Ogni giorno il mio impegno non è solo per Bari, ma per la Puglia intera”.