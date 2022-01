Emiliano a La Repubblica: “Col virus si convive, basta con i colori”

“Le Regioni in maniera unitaria stanno chiedendo al governo una semplificazione delle procedure. La prima considerazione riguarda l’elevatissima copertura vaccinale che abbiamo raggiunto in Italia, e ancor di più nella nostra regione.

La stragrande maggioranza della popolazione, quindi, ha la copertura necessaria per riprendere in sicurezza la propria vita e aspirare a un ritorno alla normalità, continuando a rispettare poche semplici regole. Questo vale per la scuola, il lavoro, la vita sociale ed è in linea anche con il percorso intrapreso da altri Paesi europei”.

Lo ha detto Michele Emiliano, governatore della Puglia, in una intervista odierna a La Repubblica.