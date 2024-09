Emergenza criminalità nel Gargano, Cera scrive a ministro dell’interno e al prefetto di Foggia: “lo stato si faccia sentire”

Nota del consigliere regionale Napoleone Cera.

“E’ emergenza criminalità a San Marco in Lamis, dopo l’ennesimo assalto al bancomat della Banca Popolare Pugliese che ha svegliato in piena notte il paese, seminando tanta paura. Un attacco criminale che si verifica a poco tempo di distanza dal simile assalto al bancomat delle Poste.

È evidente, quindi, che ci sia una questione estremamente delicata e impellente da affrontare ed è per questo che ho scritto al Ministro dell’Interno e al Prefetto di Foggia.

C’è un’emergenza sicurezza a San Marco così come in tutto il Gargano ed è inaccettabile che nella comunità serpeggi ormai una paura costante e un clima di incertezza.

Ciò nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, che lavorano con senso di abnegazione, ma che sono ormai numericamente insufficienti per garantire il presidio di tutto il territorio.

E’ necessario potenziare a stretto giro le forze che operano per la legalità, per far sentire la presenza decisa e rigorosa dello Stato nel Gargano.

Non può essere terra di nessuno, in balia della criminalità, e confido nel Ministro e nel Prefetto affinché la reazione dello Stato sia determinata e percepita dalla comunità”