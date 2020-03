Emergenza COVID-19: I volontari della Pro Loco di Foggia aiutano gli anziani e i più fragili

Visto l’ultimo decreto della presidenza del Consiglio dei ministri sull’emergenza Coronavirus fino al 3 aprile o successive proroghe, i Volontari della Pro Loco di Foggia hanno deciso di dare un ulteriore segno di vicinanza al territorio per anziani soli e per chiunque non possa uscire di casa e non abbia familiari che possano aiutarli per le varie necessità.Come giovani pensiamo di avere tempo ed energie e vogliamo metterle a disposizione dell’intera comunità in modo concretodichiara il Presidente Giuseppe Croce.

Telefonando, pertanto, al numero di telefono 347 2393341 –338 6824481dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 14, un operatore raccoglierà le singole richieste e contatterà un volontario con tesserino identificativo ufficiale della Pro Loco di Foggia edotato di dispositivo di protezione individuale (mascherine e guanti monouso, per garantire la massima sicurezza)che sarà a disposizione gratuitamente per fare la spesa, acquistare farmaci o semplicemente pagare bollette.Dovranno essere consegnati al volontario la lista della spesa, degli eventuali farmaci (con prescrizione medica) o semplicemente le bollette e il denaro necessario. Effettuata la spesa, il volontario la consegnerà direttamente a casa con lo scontrino e il denaro del resto.

Gesti concreti di speranza e di comunione sui bisogni reali di anziani e malati, in modo particolare, che stanno vivendo un momento di disagio e di difficoltà. Per riscoprire il valore del nostro essere comunità, ancora di più in questi giorni d’incertezza e di paura. Soprattutto perché“Questo è il tempo del coraggio, della fiducia e della cura. E’ il tempo delle responsabilità e della speranza”

VUOI UNIRTI ALLA SQUADRA E DIVENTARE VOLONTARIO?



Intanto chi vuole unirsi alla squadra di volontari offrendo parte del suo tempo libero, può fare domanda inviando una mail con carta di identità e codice fiscale (fronte-retro),eventuali referenze e autocertificazione in carta semplice di buona salute a: prolococittadifoggia@gmail.com

In questa prima fase sperimentale, verranno accettate solo candidature referenziate e scrupolosamente verificate, per sbarrare la strada ad ogni tipo di malintenzionato o persona che potrebbe approfittare dell’emergenza sanitaria nel nostro territorio.

