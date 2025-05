Emanuele Filiberto di Savoia si fa vedere con la nuova compagna

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Emanuele Filiberto di Savoia fa il suo debutto ufficiale con la nuova compagna Adriana Abascal ad un evento pubblico a Roma, segnando un momento di grande felicità e serenità per il principe. A 52 anni, Emanuele Filiberto ha scelto di uscire allo scoperto con la sua nuova relazione, partecipando insieme alla fidanzata a una cena di gala presso Palazzo Ruspoli, organizzata in occasione del concerto di Omar Harfouch al Parlamento Italiano.

Le foto di Emanuele Filiberto con Adriana Abascal

Le immagini catturate durante la serata mostrano una coppia radiosa, elegante e affiatata, che si gode il momento in piena sintonia. Adriana Abascal, ex modella messicana di grande successo, nata il 31 ottobre 1970, si distingue per il suo fascino e il suo stile impeccabile. Con alle spalle una carriera ricca di copertine di prestigiose riviste come Elle, Vogue e Vanity Fair, e il titolo di Señorita México conquistato nel 1988, Abascal ha saputo reinventarsi anche come produttrice esecutiva, conduttrice televisiva e imprenditrice. Attualmente è founder e creative director di Maison Skorpios, un brand di successo nel mondo della moda e del lifestyle.

Il rapporto tra Emanuele Filiberto e la sua ex moglie Clotilde Courau, madre delle sue due figlie Vittoria e Luisa, rimane ottimo, nonostante la separazione avvenuta diversi anni fa. Ora, con Adriana al suo fianco, il principe appare più felice e sereno, senza più timori di gossip o giudizi pubblici. La coppia sembra aver trovato un grande equilibrio, condividendo momenti di gioia e mondanità, come dimostrato dalla loro partecipazione alla cena di gala.

Questo debutto pubblico segna una nuova fase per Emanuele Filiberto, che sembra aver finalmente mostrato al mondo la sua vera felicità, accompagnato da una donna che condivide i suoi valori e il suo stile di vita.